الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١
٠٩:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

مسيحيو إيران يستعدون للإحتفال بعيد رأس السنة الميلادية

الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

أيام قليلة تفصل المسيحيين عن الاحتفال برأس السنة الميلادية، وهي المناسبة التي يحتفل بها مسيحيو ايران وسط أجواء مفعمة بالبهجة والفرح، حيث تضج الأسواق بالحياة، ويتسابق الجميع لتهيئة مستلزمات العيد.

العالم – خاص بالعالم

يستعد المسيحيون في إيران لإقامة أعياد الميلاد هذا العام كما في العامين الماضيين، حيث جعل انتشار وباء كورونا من احتفالات عيد الميلاد في المناطق المسيحية في إيران، تأخذ لونا مختلفا، قد يكون باهتا بالنسبة للسنوات السابقة، لكن مع ذلك، فإن المواطنين المسيحيين في ايران أخذوا يستعدون للفرح بالعيد من خلال اقامة احتفالات وطقوس رأس السنة الجديدة بصورة افتراضية.

وقد تم الغاء جميع البرامج الرسمية وغير الرسمية والاحتفالات والطقوس في البلاد منذ تفشي وباء كورونا، كما ان احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة، تغيرت بشكل كبير في إيران مثل جميع أنحاء العالم.

ويعد تجنّب إقامة التجمعات العائلية، وعدم امكانية حضور الكنائس في عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وعدم التزاور مع الأقارب والأصدقاء في بداية العام الجديد من أهم تداعيات تفشي وباء كرونا على أعياد الميلاد هذا العام.

وعلى الرغم من أن فيروس كورونا يلقي بظلاله على العيد، إلا أن رائحة عيد الميلاد الزكية تفوح من منازل المواطنين المسيحيين هذا العام أيضا وسيجتمع المسيحيون الإيرانيون افتراضيا، للاحتفال بعيد الميلاد، كما هي الحال بالنسبة لجميع المسيحيين في أنحاء العالم

روابط ذات صلة

بدء أعمال معرض ابداعات مؤسسة الجهاد الجامعي بطهران

طهران تدعو الى الامن المستدام وحكومة شاملة بافغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. إلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب ارتفاع الإصابات بأوميكرون

بالفيديو.. مسيحيو إيران يستعدون للإحتفال بعيد رأس السنة الميلادية

تطبيع موجهة لاستهداف الشباب العربي

بالفيديو.. مراسل العالم في بغداد: العراق سيدخل في فضاء جديد من الحوارات السياسية

الصحة العالمية: يجب تطعيم 70% من سكان العالم بلقاح كورونا

وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين يجتمعون في القاهرة اليوم