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المحكمة الاتحادية ترد دعوى الغاء نتائج الانتخابات التشريعية

المحكمة الاتحادية ترد دعوى الغاء نتائج الانتخابات التشريعية
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

رفضت المحكمة الاتحادية في العراق دعوى إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت قبل شهرين، وقالت إنه وفقا لقانون الانتخابات سيتم اجراء العد والفرز اليدوي اذا لم تتطابق النتائج بنسبة 5%.

العالم - العراق

وافاد مراسل قناة العالم الاخبارية من العراق، ان المحكمة الاتحادية العراقية بدأت اليوم الاثنين قراءة القرار الخاص بالطعون المقدمة بنتائج الانتخابات، رادّة بذلك دعوى الغاء نتائج الانتخابات.

واضاف مراسل قناة العالم الاخبارية، ان المحكمة الاتحادية أعلنت ان مجلس القضاء يمتلك السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات ولايجوز الطعن بالنتائج الا امام هيئة الطعون وهي المختصة.

وقال مراسلنا، ان المحكمة الاتحادية اوضحت انه "وفقا لقانون الانتخابات،اذا لم تتطابق النتائج بنسبة 5% يصار لعد وفرز يدوي".

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