المحكمة الاتحادية ترد دعوى الغاء نتائج الانتخابات التشريعية

العالم - العراق

وافاد مراسل قناة العالم الاخبارية من العراق، ان المحكمة الاتحادية العراقية بدأت اليوم الاثنين قراءة القرار الخاص بالطعون المقدمة بنتائج الانتخابات، رادّة بذلك دعوى الغاء نتائج الانتخابات.

واضاف مراسل قناة العالم الاخبارية، ان المحكمة الاتحادية أعلنت ان مجلس القضاء يمتلك السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات ولايجوز الطعن بالنتائج الا امام هيئة الطعون وهي المختصة.

وقال مراسلنا، ان المحكمة الاتحادية اوضحت انه "وفقا لقانون الانتخابات،اذا لم تتطابق النتائج بنسبة 5% يصار لعد وفرز يدوي".