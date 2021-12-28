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المحطات الكهروحرارية تبلغ مستوى 70 الف ميغاواط في ايران

المحطات الكهروحرارية تبلغ مستوى 70 الف ميغاواط في ايران
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير التنفيذي لشركة الكهرباء الحرارية الايرانية، أن طاقة المحطات الكهروحرارية بلغت 70 الف ميغا واط مع مزامنة الوحدة البخارية الثانية لمحطة "ارومية" ذات الدورة المركبة شمال غربي البلاد.

العالم - ايران

وأستطرد " محسن طرز طلب" في تصريح اليوم الثلاثاء، أن في غضون الشهور الثلاثة الماضية، تم رفد شبكة الكهرباء العامة بنحو 1000 ميغاواط من توليد المحطات الكهروحرارية.

وبيّن أن عدد وحدات توليد الكهرباء الحرارية يبلغ 587 الف وحدة في اطار 129 محطة في ايران حتى الان، وأن بافتتاح مشروع محطة "ارومية" بلغت الوحدات الحرارية المملوكة للقطاع الخاص والصناعات 383 وحدة بطاقة تتجاوز 47 الف ميغاواط.

وأشار أن القطاع الخاص يستحوذ على 67 بالمئة من المحطات الكهروحرارية في البلاد، مؤكدا أن المحطات ستعزز طاقتها بـ 1500 ميغاواط كهرباء حتى 20 مارس/آذار 2022.

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