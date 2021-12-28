الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١
١٢:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

'الجبهة الوطنية': المصادقة على نتائج الانتخابات قتلت آخر الآمال بالاصلاح

'الجبهة الوطنية': المصادقة على نتائج الانتخابات قتلت آخر الآمال بالاصلاح
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

اعربت الجبهة الوطنية المدنية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن اسفها لقرار المحكمة الاتحادية برد الطعون المتعلقة بشبهات تزوير ارادة الناخبين التي شهدتها الانتخابات الماضية.

العالم-العراق

وذكرت الجبهة في بيان، ان "المصادقة على نتائج الانتخابات قتلت اخر امال الشعب العراقي بتصحيح مسار الاوضاع واصلاح انحراف العملية السياسية".

واضاف البيان، "مؤسفٌ ان تتجاهل المحكمة الاتحادية جميع الطعون التي قُدّمت، كنا ننتظر انصافًا اكثر يعيد الحق لأهله ويضع حدا لتمادي مجاميع التزوير والتلاعب".

واكدت الجبهة، "دعمنا لقرار المحكمة الاتحادية بعدم استخدام الأجهزة البايومترية وانما اعتماد العد والفرز اليدوي واللافت للنظر ان هذه الاجهزة الالكترونية قد استعملت بكثافة في الانتخابات الماضية لكن يبدو ان المحكمة الاتحادية لم ترغب بالدخول في مشاكل ولربما نتيجةً للضغوط كما حصل في عام 2010 عندما فُسرت بأن الكتلة الأكبر هي التي تتشكل بعد اعلان نتائج الانتخابات والتي افضت الى عدم الاستقرار السياسي حتى يومنا هذا كما نسجل استغرابنا بعدم الإشارة الى الشكاوى التي تم تقديمها من قبل قوى متعددة اخرى من المشاركين في الانتخابات".

وتابعت، "وفي ظل هذه الأجواء نخشى ان يكون هنالك برلماناً منقسماً تنبثق عنه حكومة منقسمه ايضا ونتيجة لهذه الاسباب فقد قاطعت الجبهة الوطنية المدنية الانتخابات ولم تشارك بها".

روابط ذات صلة

ائتلاف النصر يدعو القوى السياسية العراقية لوحدة الصف

رد طعون الانتخابات العراقية و تأجيل الانتخابات الليبية

الخزعلي: نلتزم بقرار 'الإتحادية' رغم قناعتنا الكاملة أنه لم يكن مهنيًا

"كتائب حزب الله": تدخلت الولايات المتحدة والأمم المتحدة في الانتخابات التشريعية العراقية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"زغللة العين"..ما هي أسبابها وكيفية علاجها؟!

عدم اعلان ترشح الحريري للانتخابات النيابية في لبنان قرار سعودي أم مناورة؟!

شاهد.. شقيق مرافق قاسم سليماني: امدادات امريكية سعودية مباشرة لـ"داعش" في سوريا

شاهد بالفيديو.. حصاد 2021 في لبنان

شاهد..لكمات وشتائم بمشاجرة عنيفة في البرلمان الأردني

بعد المصادقة على نتائج الانتخابات.. الإطار التنسيقي يكشف عن خططه المقبلة