موريتانيا..وفاة "سياسي معارض بارز" في حادث سير

العالم - موريتانيا

توفي في إحدى المستشفيات الإسبانية، الثلاثاء، رئيس حزب "الحركة من أجل إعادة التأسيس" المعارض، "كان حاميدو بابا"، متأثرًا بإصابته في حادث سير.

جاء ذلك وفق ما ذكرت وسائل إعلام موريتانية.

وأشار الموقع إلى أن حاميدو بابا (67 عاما) "تعرض لحادث سير في 12 ديسمبر (كانون الأول) الجاري قرب مدينة أطار شمالي موريتانيا".

وأضاف أن حاميدو بابا "نقل إثر الحادث إلى إسبانيا لتلقي العلاج، قبل أن يعلن عن وفاته اليوم متأثرا بإصابته".

ويعتبر الراحل من أبرز السياسيين الموريتانيين في العقود الأخيرة، وسبق أن ترشح لانتخابات الرئاسة الأخيرة عام 2019، وحل في المرتبة الرابعة بعد حصوله على إجمالي 8.71 بالمئة من الأصوات.

كما انتخب حاميدو بابا نائبا في برلمان البلاد في الفترة من 2006 وحتى 2013.