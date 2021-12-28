بالصور/ هكذا تدير أمريكا العدوان على اليمن

العالم- اليمن

واصبح هذا الدور اليوم واقعا وكالشمس في كبد السماء، وتجلت هذه الحقيقة في أن أبرز الأسباب الأكثر وضوحاً في أن الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية والامارات تنوبان عن امريكا والكيان الاسرائيلي في خوض هذا العدوان الذي هو عدوان بالدرجة الأولى من اجل تل ابيب وحماية المصالح الأمريكية وخوفاً من الصحوة التي تفجرت عند كثير من الشرفاء في المنطقة وبروز قيادة قادرة على تحريك الشعوب ضد هيمنة قوى الطغيان والجبروت امريكا والكيان الاسرائيلي.

حيث أعلنت الولايات المتحدة حجم مشاركتها الفعلية في الحرب على اليمن، مؤكدةً تجاوزها الدعم الاستخباراتي واللوجستي وصفقات الأسلحة إلى تنفيذ هجمات جوية، بل واتخاذها اليمن مسرحاً لتدريب طياريها .

وبث موقع "dvidshub" التابع لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" صوراً لمقاتلات أمريكية وضباط وطيارين أمريكيين في قاعدة الملك فهد في الطائف أثناء تذخير الطائرات بالصواريخ، لتنفيذ عمليات جوية مشتركة مع الطيران السعودي.

وقال الموقع إن "التدريبات سمحت للولايات المتحدة بممارسة قدرات التوظيف القتالية، من خلال استخدام الطيارين متعددي القدرات، والمعدات الموجودة مسبقاً وعمليات النقل الجوي للوقوف بسرعة وتوظيف القوات في قاعدة الملك فهد الجوية".

مضيفاً أن "طائرات F-16 Fighting Falcons الأمريكية و F-15 Strike Eagles السعودية حلقت جنباً إلى جنب. استغلت الوحدات وقتها لتحسين الإجراءات وصياغة قدر أكبر من التشغيل البيني بين البلدين ".

التدريبات الجوية تزامنت مع عمليات قصف مكثفة لليمن إذ تعرضت عدد من المدن بما في ذلك العاصمة صنعاء إلى عشرات الغارات ، استخدمت فيها أنواع جديدة من الأسلحة ، وهو ما يرجح اتخاذ واشنطن لليمن مسرحاً لهذه العملية.