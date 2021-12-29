أمريكا تبقي حاملة طائراتها 'يو إس إس هاري ترومان' في البحر المتوسط

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وأوضح مسؤول في البنتاغون لموقع أمريكي إن "تغيير البرنامج يعكس الحاجة إلى وجود دائم في أوروبا، وهو ضروري لطمأنة حلفائنا وشركائنا بالتزامنا بالدفاع المشترك".

وتأتي هذه الخطوة على الرغم من اتفاق الولايات المتّحدة وروسيا على إجراء محادثات تتناول أمن أوروبا والأزمة الأوكرانية في العاشر من كانون الثاني المقبل في جنيف.

وتشدد إدارة الرئيس جو بايدن على العمل بشكل وثيق مع الحلفاء الأوروبيين، ومن المقرر أيضا أن يلتقي ممثلون عن حلف شمال الأطلسي مع مسؤولين روس.

وانطلقت حاملة الطائرات "هاري ترومان" في الأول من كانون الأول من قاعدتها في نورفولك بولاية فيرجينيا في مهمات مقررة، وقد أجرت الأسبوع الماضي مناورات مشتركة مع البحرية التونسية قبل أن تتجه شرقا.