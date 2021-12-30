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أرمينيا.. رفع الحظر عن استيراد البضائع التركية وبدء تسيير الرحلات إلى اسطنبول

أرمينيا.. رفع الحظر عن استيراد البضائع التركية وبدء تسيير الرحلات إلى اسطنبول
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة الأرمنية عدم تمديد الحظر المفروض على استيراد البضائع التركية تلبية لطلب رجال الأعمال في البلاد، متعهدة بدعم الشركات التي شرعت في استبدال المنتجات التركية.

العالم ـ أسيا والباسفيك

وذكرت وزارة الاقتصاد الأرمنية على صفحتها في "فيسبوك" اليوم الخميس أن هذا الحظر الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام الجاري أسفر عن إنشاء شركات محلية جديدة تنتج بضائع مختلفة، لكنه أثر سلبا على نسبة التضخم، لاسيما فيما يخص سلسلة من السلع الأساسية.

وأشارت الوزارة إلى أن رفع الحظر يأتي تلبية لطلب العديد من رجال الأعمال في البلاد، متعهدة ببذل قصارى جهدها لدعم الشركات التي شرعت في استبدال المنتجات التركية.

وأعلنت يريفان عن فرض هذا الحظر في أكتوبر 2020، على خلفية دعم تركيا عسكريا لأذربيجان خلال حرب قره باغ الأخيرة.

كما أعلنت شركة الطيران الأرمنية Flyone Armenia أنها تلقت ترخيصا من حكومة البلاد لبدء تسيير رحلات تشارتر بين يريفان واسطنبول.

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