الرئيس الايراني يلتقي مراجع الدين في قم المقدسة

العالم- ايران

وتباحث رئيسي آيات الله ناصر مكارم شيرازي حسين نوري همداني وعبدالله جوادي آملي ومحمد علي علوي كركاني وجعفر سبحاني اليوم الجمعة ، خلال اللقاءات المنفصلة، حول الوضع الاقتصادي والمعيشي لمختلف شرائح الشعب والعلاقات الخارجية والشؤون الثقافية.

وقدّم رئيسي ايضاحات لمراجع الدين حول مختلف شؤون البلاد على مختلف الصعد واستمع لتوجيهاتهم حول مختلف شؤون البلاد.

وأكد مراجع الدين، خلال هذه اللقاءات، على معالجة الفقر وتحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للمجتمع والاهتمام بهواجس العاملين في القطاعات الزراعية وتربية المواشي وتأمين المياه واكمال المشاريع الناقصة والحفاظ على كرامة المواطنين واحترامهم وتعزيز العلاقات الدولية وتحسين الوضع الثقافي واصلاح النظام المصرفي في البلاد.

من جهته أكد الرئيس رئيسي على الحد من تفشي فيروس كورونا وإكمال المشاريع غير المكتملة وفق الاولويات ومعالجة مشاكل الشعب وتثبيت الاسعار والتضخم خلال المستقبل القريب.