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134 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في جبل صبيح

134 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في جبل صبيح
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

أصيب عشرات الفلسطنيين بجروح مختلفة خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال الإسرائيلي عقب صلاة الجمعة على جبل صبيح في بيتا وفي قرية بيت دجن شرق نابلس احتجاجا على استمرار إقامة بؤر استيطانية جديدة على أراضي المواطنين.

العالم - فلسطين

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن 134 اصابة سقطت خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي بينها أصابتين بالرصاص الحي على جبل صبيح في بيتا إضافة إلى إصابة 76 آخرين بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع إضافة إلى سبع إصابات بكسور وحروق تم نقل اثنين منهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج .

وفي قرية بيت دجن شرق نابلس أصيب 47 مواطنا بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي العشرات من قنابل الغاز المسيل والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين على مسيرة سلمية خرجت عقب صلاة الجمعة.

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134 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في جبل صبيح

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