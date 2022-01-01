أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 01 يناير 2022

جوان...

الشعب الإيراني يستعد لإحياء الذكرى الثانية لإستشهاد بطل الإسلام قاسم سليماني

ابتكار ..

خطيب صلاة جمعة طهران .. ستتم معاقبة ترامب وكل من أمر ونفذ جريمة إغتيال الشهيد قاسم سليماني ..

اطلاعات ..

عملية إطلاق ناجحة لصاروخ يحمل ثلاثة أقمار صناعية من قاعدة الإمام الخميني الفضائية

كيهان ..

مهمة الصاروخ سيمرغ الحامل للأقمار الصناعية , إيجاد تغيير إستراتيجي في موازين القوى

خراسان ...

تسابق بين البلدان العربية لتطبيع العلاقات مع سوريا , والبحرين تعيد إفتتاح سفارتها بدمشق

آرمان ملي ..

الكرملين .. بوتين حذر بايدن من التبعات الخطيرة التي ستترتب عن فرض أية عقوبات على روسيا

رسالت ...

بعد المباحثات الهاتفية بين بايدن وبوتين, مازالت الأزمة الأوكرانية عقدة العقد بين روسيا والغرب

جام جم ..

مصرع وإصابة العشرات من عناصر حكومة الهارب منصور هادي بغارة جوية سعودية بالخطأ باليمن

ايران ..

قوى المقاومة في العراق تؤكد ضرورة خروج المستشارين والمدربين أيضا من الأراضي العراقية

حمايت ..

جريمة إغتيال الفريق قاسم سليماني لن تمر دون عقاب أبدا

جمهوري اسلامي ..

تفاقم الكارثة الإنسانية بأفغانستان, وجبهة المقاومة الوطنية تؤكد وقوف باكستان وراء بقاء طالبان

آفتاب يزد ..

الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني يعترف متأخرا جدا بخطأ الإعتماد على أمريكا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

sdرسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( مفاوضات بين المدعي والمدعى عليه المجرم بفيينا ) ... العجيب في الامر على صعيد مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي هو ان الترويكا الاوروبية تتذمر مما تصفه ببطئ المفاوضات وامريكا ترى انه من السابق لاوانه البت في مدي سلبية او ايجابية هذه المفاوضات ,ان.. مشكلة القوى الغربية بمفاوضات فيينا تكمن في كونها لم تدرك أنها المسؤولة عن وضع الإتفاق النووي بحالة موت سريري.

وهذه المسؤولية التي لا تخفى على احد في العالم منذ انسحاب امريكا ترامب من عضوية هذا الاتفاق عام 2017 , وتنصل اوروبا من التزاماتها فيه, تجعل من مفاوضات فيينا بمثابة محاكمة دولية تقف ايران فيها موقف الشاكي والمدعي فيما تقف امريكا وحليفاتها الاوروبيات في قفص الاتهام , وبالطبع ينبغي على الطرف الذي تسبب بهذا الوضع للاتفاق النووي دفع ثمن اخطاءه دون مساومات والاعيب . ان ما تريده ايران هو الغاء الحظر بالكامل والحصول على ضمانات بعدم تكرار الغرب وامريكا بالذات لهذه الاخطاء.

خراسان ..

في تعليقها الذي يحمل عنوان (الجانب الآخر لإعادة إفتتاح سفارة )..كتبت صحيفة خراسان .. انضمت البحرين لقائمة البلدان العرابية اتي اعلنت عن تطبيع علاقاتها مع دمشق بعد هزيمة الارهاب وفشل مخطط اسقاط الشرعية بسوريا , وهي قائمة تضم لحد الان الامارات وسلطنة عمان وربما ستدخل دول عربية اخرى بعد البحرين لعضويتها ايضا. ان اعلان المنامه عن استئناف علاقاتها مع دمشق لم يأت من دون تنسيق مع الرياض ومن دون موافقة الاخيرة ..

إن إعادة البحرين علاقاتها مع سوريا مؤشر واضح على قرب قبول السعودية للأمر الواقع والتحرك للتطبيع مع سوريا بدورها.

الى جانب ذلك بات من المترقب تماما عودة سوريا لعضوية الجامعة العربية في ظل طلب غالبية الاعضاء وخاصة الجزائر التي ستستضيف الاجتماعات المقبلة للجامعة العربية وكذلك طلب العراق في السياق نفسه.

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات نقلت عن محافل صحفية بريطانية اشارتها الى ان ( السعودية تحاول الخروج من مستنقع حرب اليمن ) وحسب الصحيفة .. ترى محافل صحفية بريطانية ومن بينها صحيفة الغارديان , ان السعودية فقدت الامل بالفعل تماما بامكانية تحقيق اي انجاز ميداني باليمن.

وفي هذا السياق تقول صحيفة الغارديان ..السعودية تقترب بسرعة من قناعة بعدم جدوى مواصلة حربها على اليمن والتي بات الإقتصاد السعودي ينوء تحت وطأتها خاصة في ظل عدم تحقيق اية انجازات ميدانية وتزايد خطر وصول نيران هذه الحرب للعمق السعودي بريا , هذا بالاضافة لاحتدام الصراع بجنوب اليمن بي ووكلاء السعودية اليمنيين ووكلاء الامارات من دعاة الانفصال وتفكك التحالف السعودي نفسه.

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في الشأن العراقي في مقالها ( عودة أمريكا من شباك المستشارين للعراق ) .. اعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن وصول مجموعة من المستشارين والمدربين العسكريين الامريكيين الى العراق.

إن هذا الحدث يعكس وجود سيناريو أمريكي جديد لمواصلة البقاء عسكريا في العراق رغم قرار البرلمان العراقي ورفض العراقيين وبالطبع تبرر امريكا وكذلك حكومة الكاظمي وصول هذه المجموعة من العسكريين الامريكيين بالقول ان مهام اعضاءها غير قتالية بل استشارية ولاغراض تدريب القوات العراقية , كما تدعي واشنطن ان مهام القوات الامريكية القتالية قد انتهت في العراق , الا ان احزاب وتنظيمات تيار المقاومة في العراق تطالب بخروج جميع القوات الامريكية مؤكدة ان قرار البرلمان العراقي الداعي لخروج هذه القوات لم يتضمن اية استثناءات تسمح باي تواجد عسكري امريكي وغربي في الاراضي العراقية وبغض النظرعن طبيعة مهام مثل هذا التواجد.

كيهان ..

في السياق ذاته كتبت صحيفة كيهان ( ديسمبر إنتهى فهل إنسحبت القوات الأمريكية حقا؟) .. هنالك غموض كبير يلف موضوع خروج القوات الامريكية من العراق, فعلى الرغم من انقضاء المهلة المحددة لخروج هذه القوات والتي انتهت بنهاية ديسمبرعام 2021 الذي ودعنا توا , فليست هناك اية معلومات واضحة عن خروج القوات الامريكية وفيما اذا كانت قد خرجت حقا ام لا.

في الواقع تطرح شخصيات سياسية عراقية شكوكا جدية بموضوع خروج القوات الأمريكية وبكونه مجرد تغيير في يافطات مهامها وحسب هذه الشخصيات , ليس من المستبعد ابدا ان يكون كل ما يحدث هو مجرد تبديل في اسماء ويافطات مهام القوات الامريكية المتواجدة في العراق من قتالية الى اغراض تدريب وغير ذلك الامر الذي يعني في نهاية المطاف بقاء قوات امريكية في الاراضي العراقية خلف مسميات مختلفة لا اكثر ولا اقل . وهو امر ترفضه قوى المقاومة والشارع العراقي بشكل عام .

جام جم ..

في تقريرها ( ما الذي جرى بمباحثات بايدن بوتين الهاتفية ؟) كتبت صحيفة جام جم .. المسألة المهمة على صعيد المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الامريكي والروسي هي تاكيدهما على ضرورة ايجاد حل دبلوماسي للازمة بين روسيا واوكرانيا ولكن .. مباحثات بايدن وبوتين شهدت في نفس الوقت تبادلا في التحذيرات بأمريكا هددت بعقوبات شديدة وروسيا لوحت بقطيعة كاملة.

والحقيقة ان هذه المباحثات الهاتفية ربما ستوجد ارضية مباحثات بين روسيا والقوى الغربية حول اوكرانيا وقضايا الامن الاوروبية وهواجس موسكو الا انه من الصعب البت منذ الان بكونها ستحول بالضرورة دون تفاقم الاجواء بالازمة الاوكرانية.