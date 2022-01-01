الأمم المتحدة: غارات جوية تقتل عشرات المدنيين في تيجراي بإثيوبيا

العالم - أفريقيا

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن الغارات الجوية التي وقعت بين 19 و24 ديسمبر/كانون الأول المنصرم "تسببت في خسائر مدنية كبيرة مع مقتل عشرات الأشخاص العشرات ما يجعلها أعنف جولة من الهجمات الجوية وأكبر خسائر بشرية منذ أكتوبر".

وأوضح مكتب المنظمة الدولية أن الضربات استهدفت بلدات ألاماتا وكوريم ومايشو وميكوني وميلازات في جنوب تيجراي، وكذلك ميكيلي عاصمة الإقليم من دون إعطاء تفاصيل عن مصدر المعلومات.

وقال إنه "بسبب الإمكانية المحدودة" لدخول المنطقة "وانعدام الأمن فيها، لم يتمكن الشركاء الإنسانيون بعد من التحقق من العدد الدقيق للضحايا".

وأكدت الوكالة أن الوضع "ما زال متوترا ولا يمكن التنبؤ" بتطوراته في شمال إثيوبيا حيث تسعى منظمات المعونة الإنسانية إلى إيصال المواد الغذائية والأساسية إلى المحتاجين.

وأوضح "أوتشا" أن "لم تدخل أي شاحنة مساعدات إنسانية إلى تيغراي منذ 14 ديسمبر" مشيرة إلى مشاكل أمنية.

وأضاف أن "1338 شاحنة في المجموع دخلت المنطقة منذ 12 يوليو، ما يشكل أقل من 12 بالمئة من المساعدات اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الكبيرة".

وأودى الصراع بحياة الآلاف وتسبب بأزمة إنسانية خطيرة ما أجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من بيوتهم، حسب الأمم المتحدة.

واندلعت الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي "آبيي أحمد"، قوات إلى تيجراي للإطاحة جبهة تحرير شعب تيجراي التي اتهم مقاتليها بمهاجمة معسكرات الجيش وتحدي سلطته.

وقد وعد بنصر سريع لكن الجبهة باغتت الجيش واستعادت السيطرة على الجزء الأكبر من إقليم تيجراي في يونيو/حزيران 2021 قبل أن تتقدم إلى منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.