الهند و باكستان تتبادلان قوائم المنشآت النووية

العالم-اسیا والباسفیک

وقالت الوزارة في بيان إن التبادل السنوي جرى وفقا لاتفاقية "حظر الهجمات على المنشآت والمرافق النووية" الموقعة بين الجارتين النوويتين في كانون الأول (ديسمبر) 1988 والمصادق عليها في كانون الثاني (يناير) 1991.

بدورها، أكدت الهند تبادلها قائمة المنشآت والمرافق النووية مع باكستان.

وقالت الخارجية الهندية، في بيان، إن الهند وباكستان تبادلا اليوم عبر القنوات الدبلوماسية في آن واحد في نيودلهي وإسلام أباد، قائمة المنشآت والمرافق النووية المشمولة باتفاقية حظر الهجوم على المنشآت والمرافق النووية بين الهند وباكستان.

ووفقا للاتفاقية، يتعين على البلدين إبلاغ بعضهما البعض بمنشآتهما النووية في الأول من يناير من كل عام.