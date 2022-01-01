ميشيل حايك 2022.. سوريا تنام على ثروة نفطية هائلة واقتصادها سيحلق!

العالم - سوريا

و‏أطل المتنبئ الفلكي ميشيل حايك ليلة رأس السنة من على شاشة الـ"إم تي في"، ليطلق توقعاته عام 2022 للبنان والعالم العربي وعلى الصعيد الدولي.

وفيما يخص سوريا قال حايك أن عام 2022 يحمل العديد من الأحداث الهامة لسوريين, حيث يغامر الرئيس السوري بشار الأسد وفي يده أكثر من ورقة رابحة:

– تنام سوريا على ثروة نفطية هائلة وحلحلة للوضع النفطي السوري ستنعش الاقتصاد.

– طائرات في سماء سوريا فوق الغيم وتحت الغيم في مواجهات ولكن ليست كلها عسكرية.

– قوات سوريا الديمقراطية تتصدر المشهد على الساحة السورية.

– هيستيريا عسكرية ومشتقاتها داخل مخيم اليرموك وفي المشهد حريق!

– هضبة الجولان السوري المحتل في عين العاصفة غير المتوقعة.

– سيظهر قريبا سر زيارة وزير الخارجية الاماراتي الى سوريا وابعادها الكبيرة والمهمة.

– مال غير سوري في سوريا لاطلاق نهضة عمرانية اقتصادية والملفت ان مصدر هذا المال هو بذات الوقت معارض وموالي.

– سوريا تعود بقوة الى المحافل الدولية وتتجاوز موضوع عودتها الى الجامعة العربية.

يذكر ان استقبال مثل هذه الشخصيات (المنجمين والمتنبئين) اصبح أمرا رائجا جدا على الفضائيات العربية وللأسف يؤخذ كلامهم على محمل الجد من قبل البعض، ولايسعنا إلا ان نذكر الحديث النبوي الشريف (كذب المنجمون ولو صدقوا).