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اقامة مراسم الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد سليماني بحضور قاآني وعبداللهيان

اقامة مراسم الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد سليماني بحضور قاآني وعبداللهيان
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

اقيمت في طهران صباح اليوم الاحد مراسم الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني بحضور قائد قوة "القدس" التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان.

العالم - ايران

وحضر ايضا هذه المراسم التي جرت في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في وزارة الخارجية الايرانية سفراء فلسطين وسوريا والعراق.

كما جرت يوم امس السبت مراسم مماثلة بحضور وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان في مبنى وزارة الخارجية بحضور نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد علي فدوي.

وكان القائد السابق لقوة "القدس" التابعة لحرس الثورة الاسلامية الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس قد استشهدا بمعية عدد من مرافقيهما يوم 3 كانون الثاني/يناير عام 2020 في عملية اغتيال ارهابية غادرة بواسطة طائرات اميركية مسيرة في محيط مطار بغداد.

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