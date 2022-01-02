أولى قوافل الزوار الإيرانيين تغادر لزيارة العتبات في سوريا

وجرت مراسم توديع اولى القوافل التي ضمن 25 زائرا ايرانيا الى سوريا، عصر اليوم في مطار الامام الخميني (رض)، بحضور عدد من كبار المسؤولين بمنظمة الحج والزيارة وبعثة قائد الثورة الاسلامية.

يذكر، ان الزيارات الدينية المتجهة الى المراقد المقدسة في سوريا، كانت قد توقفت لفترة عامين بسبب جائجة كورونا العالمية.

وكان رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية "ابراهيم رشيديان" قد اعلن في وقت سابق، انه سيتم (اعتبارا من يوم الاحد- 2 يناير 2022) تسيير رحلتين جويتين اسبوعيا تقلّ الزوار الايرانيين الى المراقد المقدسة في سوريا.