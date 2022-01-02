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أولى قوافل الزوار الإيرانيين تغادر لزيارة العتبات في سوريا

أولى قوافل الزوار الإيرانيين تغادر لزيارة العتبات في سوريا
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

غادرت اولى قوافل الزوار الايرانيين، عصر اليوم الاحد، مطار الامام الخميني (رض) في طهران، متجهة الى مطار دمشق الدولي؛ لزيارة مرقد عقيلة بني هاشم السيدة زينب الكبرى اخت الامام الحسين (عليهما السلام) والسيدة رقية (س) ابنة سيد الشهداء (ع).

وجرت مراسم توديع اولى القوافل التي ضمن 25 زائرا ايرانيا الى سوريا، عصر اليوم في مطار الامام الخميني (رض)، بحضور عدد من كبار المسؤولين بمنظمة الحج والزيارة وبعثة قائد الثورة الاسلامية.

يذكر، ان الزيارات الدينية المتجهة الى المراقد المقدسة في سوريا، كانت قد توقفت لفترة عامين بسبب جائجة كورونا العالمية.

وكان رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية "ابراهيم رشيديان" قد اعلن في وقت سابق، انه سيتم (اعتبارا من يوم الاحد- 2 يناير 2022) تسيير رحلتين جويتين اسبوعيا تقلّ الزوار الايرانيين الى المراقد المقدسة في سوريا.

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