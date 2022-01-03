مساعد رئيس الجمهورية: لن نتنازل عن الثأر لدم الشهيد سليماني

العالم - ايران

وفي كلمته التي القاها مساء الاحد خلال مراسم اقیمت في مدينة کرج غرب طهران لاحياء ذكرى شهداء المقاومة حول محور الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائد قاسم سليماني، اكد حسيني بان عملية الاغتيال الجبانة التي قامت بها اميركا تعد ارهاب دولة وقال: نحن سوف لن نكف عن ملاحقة اميركا وحتى لو تنازلنا نحن عن الثأر لدمه فان جبهة المقاومة في المنطقة هي التي ستبادر، وبالطبع فقد وجهنا الضربة لهم الا ان الضربة النهائية هي عندما تغادر اميركا المنطقة كلها وتزيل ظلالها البغيضة عنها وهو امر جار في الوقت الحاضر تدريجيا.

واضاف: لا ينبغي على الاعداء ان يتصوروا بان الامر انتهى بتصفيتهم الجسدية للقائد سليماني لان تاثيراته قائمة ومستمرة وقد ادى استشهاده الى خلق ملحمة كبرى واوجد نشاطا وحماسا وترون الان الوضع في العالم الاسلامي حيث يفخر الجميع بهذا الشهيد القائد العظيم ويعتبرونه بطلا.

وقال حسيني: ان القائد سليماني كان بطل شعبنا والعالم الاسلامي والذي يفخر الجميع به وآثاره باقية ليواصل الاخرون المضي في دربه وان كان الاعداء يتصورون بانهم بلغوا اهدافهم باغتياله وتصفيته الجسدية فانهم مخطئون تماما.