الكويت تدعو رعاياها لمغادرة الدول الأوروبية

العالم - الكويت

وأشارت وزارة الخارجية الكويتية، في بيانات منفصلة، إلى ضرورة تأجيل سفر المواطنين إلى تلك البلدان "في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة، وانتشار إصابات متحوّر كورونا وحفاظاً على سلامتهم".

وأضافت الخارجية الكويتية أنه في ظل تلك الأوضاع الصحية غير المستقرة "قد تقود إلى فرض إجراءات جديدة مثل الإغلاق العام وعدم انتظام حركة الطيران".

وكانت سفارة الكويت في بريطانيا دعت مواطنيها في المملكة المتحدة إلى المغادرة إلى بلدهم بسبب ارتفاع أعداد المصابين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

وقالت السفارة في بيانٍ لها إن التفشي الكبير للمتحور الجديد "قد يقود إلى فرض إجراءات جديدة مثل الإغلاق العام وعدم انتظام حركة الطيران".

كما لفتت إلى أهمية الالتزام بدعوة وزارة الخارجية وتأجيل سفرهم في الوقت الحالي حفاظاً على سلامتهم في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة في بريطانيا والعالم.

وسجلت بريطانيا، إحدى الدول الأكثر تضرراً، حوالي 149 ألف وفاة بسبب الوباء، وترصد يومياً عدداً قياسياً من الإصابات، إذ أعلنت، يوم السبت، تسجيل أكثر من 163 ألف حالة خلال 24 ساعة.