صحيفة امريكية تكشف ما طلبه إبن سلمان من أردوغان

العالم- السعودية

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن ابن سلمان يريد وعدًا من أردوغان بأن لا يذكر موضوع اغتيال الصحفي جمال خاشقجي مرة أخرى.

وقالت إن ولي العهد يريد من أردوغان أن يقنع وسائل الإعلام التركية بالتوقف عن إثارة القضية.

يذكر أن الرئيس التركي سيزور السعودية الشهر المقبل، عقب توترات بلغت ذروتها باغتيال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين قطريين حاولوا دون جدوى جمع أردوغان وإبن سلمان معًا مؤخرًا، عندما مرّا بغضون يوم واحد بالدوحة.

وذكرت أن المحادثات مع الرياض ستنهي مقاطعة سعودية للبضائع التركية، استمرت لعامين.

وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن وساطة قطرية لعقد اجتماع بين ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن هذه الجهود تأتي على وقع التحولات الكبرى في السياسة الخارجية لعدة دول.

ولفتت إلى الخطوات الأخيرة لدولة لإمارات والبحرين وقبلهما مصر على نحو أقل وبشكل غير مكتمل بعلاقاتها مع تركيا.