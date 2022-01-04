مؤتمر ' فلسطينيو الخارج ' يطالب بتدخل عاجل للإفراج عن الأسير أبو هواش

العالم- فلسطين

وأوضح أبو محفوظ، في تصريح صحفي، أنّ "الأسير أبو هواش يواجه الاعتقال الإداري بأمعائه الخاوية"، وأن "هذا الاعتقال يعد سيفًا مسلطًا على رقاب الأسرى وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية".

ودعا المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل لإنقاذ الأسير أبو هواش، موضحًا أنه "يصارع الموت في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وحذر أبو محفوظ من "إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على استخدام التغذية القسرية ضد الأسير أبو هواش، مشيرًا إلى "خطورتها التي قد تؤدي إلى وفاته".

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير هشام أبو هواش، وطالب بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال للإفراج عنه.

ودعا أبو محفوظ إلى "حراك فلسطيني عربي وإسلامي ودولي لدعم الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفضح جرائمه بحق الأسرى ومحاسبته وفق القانون الدولي".

ويواصل الأسير هشام أبو هواش (40 عاماً) من بلدة دورا (جنوب الخليل)، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 141 تواليًا ضد اعتقاله الإداري، ويواجه وضعاً صحياً حرجاً.

وقررت سلطات الاحتلال، الشهر الماضي، تجميد الاعتقال الإداري للأسير أبو هواش، بعد وقت قصير من تدهور حالته الصحية ونقله إلى مستشفى "أساف هاروفيه"، غير أنه رفض تعليق إضرابه مطالباً بإنهاء اعتقاله.

وأبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال، ومعتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقه أمرا اعتقال إداريّ مدة كل منهما ستة أشهر، كما أنه أسير سابق أمضى ما مجموعه ثماني سنوات في سجون الاحتلال، منها 52 شهراً رهن الاعتقال الإداري.