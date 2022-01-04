فصائل فلسطينية تبارك انتصار الأسير هشام أبو هواش

العالم- فلسطين

عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش قال: إن الأسير "أبو هواش" علم الشعب الفلسطيني درس الإرادة والتصميم، وقضيته أعادت تأكيد أهمية الوحدة الفلسطينية.

وباركت جمعية واعد للأسرى، للأسير "أبو هواش " انتصاره وانتزاع قرار الحرية رغم أنف السجان بعد إضراب استمر 141 يومًا.

المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع قال: إن انتصار الأسير "أبو هواش" يؤكد على قدرة الشعب الفلسطيني وأسراه على الانتصار في كل معركة يخوضونها مع الاحتلال.

وأكدت لجان المقاومة: أن انتصار الأسير "أبو هواش" هو مجدٌ يُحتفى به وتُرفع به الهامات عاليًا.

من جانبها أشارت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية إلى أن: الأسير "أبو هواش" سطر ملحمة مع الاحتلال عنوانها التحدي والإرادة طريق الانتصار.

وأوضحت حركة الأحرار: أن الأسير "أبو هواش" حقق إنجازاً جديداً، يُسجَل في سجلات الفخر للحركة الأسيرة ولنضال الشعب الفلسطيني.

بدورها باركت حركة المجاهدين الفلسطينية، انتصار الأسير هشام أبو هواش بعد معركة خاضها بأمعائه الخاوية منذ 141 أيام مع السجان.

و"أبو هواش" أبٌ لخمسة أطفال، وهو من قرية الطبقة في دورا جنوب الخليل، اعتقله الاحتلال يوم 27 أكتوبر/تشرين أول 2020، وصدر بحقه 3 أوامر اعتقال إداري، آخرها خلال إضرابه عن الطعام في الـ 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.