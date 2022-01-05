تصريحات اليونان حول الاتفاق البحري مع ليبيا تثير حفيظة تركيا

العالم - ليبيا

وقالت الخارجية التركية في بيان "خطاب وزير الخارجية اليوناني الاستفزازي لا ينسجم مع علاقات الجوار والمحادثات التي بدأت بين البلدين"، مضيفة "اليونان يواصل أعماله الاستفزازية في بحري إيجه والمتوسط".

وأضافت "تصريحات دندياس تعتبر دليلا جديدا على تفضيل اليونان التوتر على حل الخلافات عن طريق الحوار"، مشيرة إلى أن "أنقرة ترفض اعتبار اليونان إرادة بلدنا للدفاع عن حقوقها كتهديد عليها والتهديد الحقيقي في المنطقة ناجم عن أعمال اليونان الأحادية التي تتسبب بتصعيد التوتر".

وأثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز شرقي البحر المتوسط انتقادات كبيرة من اليونان وقبرص ومصر، وخصوصا بعد توقيع أنقرة اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية نهاية العام الماضي.

وتتهم اليونان وقبرص تركيا بالتعدي على مياههما الاقتصادية، فيما تقول أنقرة إنها تعمل على استغلال موارد الطاقة في مناطقها الاقتصادية الخاصة.

هذا ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، فائز السراج، في 27 نوفمبر/ شرين الثاني 2019، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي عليهما في وقت لاحق.

وتسبب ذلك في إدانات من الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين في شرق البلاد لما رأوا فيه من تجاوز لصلاحيات حكومة الوفاق، كما قوبل ذلك بإدانات من دول مصر وقبرص واليونان لما اعتبروه تعديا على حقوقهما البحرية ووجودا غير شرعي لقوات أجنبية في ليبيا.