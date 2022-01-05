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بالفيديو..سفينة تعبر نهرا جليديا في موسكو

الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

تشاهدون هي هذا الفيديو حركة السفينة على الأنهار المتجمدة في حديقة غوركي في موسكو.

العالم- منوعات

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