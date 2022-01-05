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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم: اكثر من 70 غارة لطيران العدوان السعودي على شبوة ومارب في اليمن خلال الساعات الماضية
مصادر فلسطينية: الملك الاردني عبدالله الثاني يلتقي في العاصمة عمان وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس
قناة العالم تعرض مشاهد من الغنائم التي حصلت عليها القوات اليمنية في معسكر الخنجر في اليتمة
مشاهد لتحرير معسكر الخنجر في اليتمة وجبل الشبكة والمواقع المجاورة لها
تدمير واعطاب واغتنام عدد من آليات مرتزقة العدوان خلال تحرير القوات اليمنية معسكر الخنجر في اليتمة بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن
مشاهد لتحرير القوات اليمنية معسكر الخنجر في اليتمة بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن
مصادر فلسطينية: الاحتلال يداهم منزل الأسير القائد أحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية في مدينة رام الله ويقوم بتفتيشه
مراسل العالم: الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية مسلحة نوع وينق لونق-2 تابعة للامارات في أجواء عسيلان بشبوه
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يقول بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون إنه سيدعو الحكومة للانعقاد في غضون أيام
بالفيديو..سفينة تعبر نهرا جليديا في موسكو
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/01/05/164139823956732400.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/01/05/164139823956732400.mp4
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الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش
تشاهدون هي هذا الفيديو حركة السفينة على الأنهار المتجمدة في حديقة غوركي في موسكو.
العالم-
منوعات
تصنيف :
منوعات
كلمات دليلية :
موسكو
النهر الجليدي
.سفينة
حديقة غوركي
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