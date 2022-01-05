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تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما..

إنتهاء المهام القتالية الأميركية في العراق وخلفيات الاحتجاجات في كازاخستان

إنتهاء المهام القتالية الأميركية في العراق وخلفيات الاحتجاجات في كازاخستان
الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

يناقش برنامج بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة..تأكيد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على انتهاء الدور القتالي للقوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق.

العالم - بانوراما

وأشار الكاظمي إلى انه يتواجد حاليا عدد من المستشارين يعملون إلى جانب القوات الأمنية العراقية، وفي هذه الأثناء تشهد القواعد التي تضم قوات اميركية هجمات متكررة؛ بعد انتهاء المهلة التي كانت قد اعطتها السلطات العراقية للقوات الأجنبية للخروج من الاراضي العراقية مع انتهاء 2021.

وفي ملفه الثاني سيتناول... أعلان رئيس كازاخستان قاسم جمارت توكاييف أنه يتولى من اليوم منصب رئيس مجلس الأمن، مؤكدا عزمه على اتخاذ إجراءات حازمة لاستعادة النظام العام ولن يغادر البلاد تحت أي ظروف.

ميدانيا هاجم محتجون مبان رسمية في العاصمة الما أتا واحرقوا مكاتب حكومية منها مبنى البلدية،فيما الاوضاع تنذر بمزيد من التدهور الامني والاجتماعي بعد قرارات حكومية لرفع اسعار الغاز المسال وهو ما فجر احتجاجات واسعة في البلاد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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