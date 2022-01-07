صحة العراق: إصابات أمس بداية لموجة جديدة وتركيزنا على غير الملقحين

العالم - العراق

وسجلت الوزارة أمس 665 إصابة جديدة و3 وفيات بالجائحة مقابل 344 حالة شفاء.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي لوكالة {الفرات نيوز} :"سنراقب الوضع الوبائي في العراق" مبينا ان "إصابات الأمس هي بداية لانتشار الوباء الذي يكون بمعدل انتشار عالي وكبير".

وأضاف "سنركز على ضرورة أخذ اللقاح وتلقيه من غير المطعمين".

وبين الحلفي انه "ثبت عالميا ان اللقاحات ناجعة ومقاومة للمرض" مشدداً على ان "الأسراع بالتوجه نحو أخذ اللقاحات أمر مهم لتفادي الحالات الحرجة".

وكانت وزارة الصحة الاتحادية أعلنت أمس الخميس عن تسجيل أولى حالات الإصابة بالمتحور "أوميكرون" لعدد من العائدين من السفر وذلك من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد.

وأشارت الى "تسجيل 5 حالات اوميكرون من محافظة دهوك وعدد من الحالات من الدبلوماسيين الأجانب في بغداد".

من جانبه أكد وزير الصحة في منطقة كردستان، سامان البرزنجي، في مؤتمر صحفي أمس، إن "المصابين هم من أفراد أُسرة واحدة ويقطنون محافظة دهوك وكانوا قد عادوا من خارج البلاد".

وأوضح أن "الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة وليسوا بحاجة إلى وضعهم تحت العناية الطبية".