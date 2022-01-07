إصابة فلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال بالضفة والقدس المحتلة

العالم - فلسطين

في نابلس، اندلعت مواجهات في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس، ومواجهات أخرى في قرية بيت دجن شري المدينة.

وأصيب عشرات المواطنين خلال المواجهات التي شهدت إطلاق جنود الاحتلال وابلا من الرصاص المطاطي ومن قنابل الغاز السام وقنابل الصوت.

وأعاق جنود الاحتلال عمل الصحفيين خلال تغطيتهم المواجهات في بلدة بيتا، فيما أصيب مراسل "شبكة قدس" الصحفي نصير ثابت برصاصة مطاطية بالرأس خلال تغطيته المواجهات مع الاحتلال في قرية بيت دجن.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، وأصيب خلالها شاب بالرصاص المطاطي وآخرين بالاختناق بقنابل الغاز السام.

وخرجت المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في كفر قدوم بعد صلاة الجمعة، وتوجهت إلى مدخل البلدة الغربي المغلق، واندلعت على إثرها مواجهات بعد إطلاق قوات الاحتلال وابلا من الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام.

وفي سياق متصل، ألقى شبان الحجارة صوب مركبات إسرائيلية استيطانية قرب بلدة عزون شرق قلقيلية، وانتشرت قوات الاحتلال بشكل مكثف ونفذت عمليات بحث في أراضٍ زراعية بالمنطقة وسط إطلاق الرصاص الحي.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على المدخل الشمالي لمدينة البيرة بعد خروج مسيرة نصرةً للأسير المريض ناصر أبو حميد.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهاتٍ اندلعت بين شبّان وقوات الاحتلال قرب مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال رام الله".

وأصيب مراسل "شبكة قدس" الصحفي معتصم سقف الحيط برصاصة مطاطية خلال تغطيته المواجهات مع الاحتلال قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وفي بيت لحم، أغلقت قوات الاحتلال شارع بلدة تقوع الرئيسي بمحافظة بيت لحم، وسط تواجد عشرات المستوطنين بحراسة قوات الاحتلال.



وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين نظموا مسيرة استفزازية على الشارع الرئيسي في منطقة خربة الدير ببلدة تقوع، ما أدى لاندلاع مواجهات.

وأضافت المصادر أن المستوطنين وجنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام وقنابل الصوت صوب المواطنين، فيما جرى اعتقال الشاب اسماعيل سليمان (20 عاما) خلال المواجهات.



وفي الخليل، أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء وسط المدينة الرصاص المعدني وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين، فيما ألقى ملثمون زجاجة حارقة صوب جنود الاحتلال خلال المواجهات.

وأفادت مصادر طبية بإصابة شابين بالرصاص في اليد والقدم، نقلا إثرها إلى المستشفى، كما أصيب العشرات بالاختناق/ جرى علاجهم ميدانيًّا.

واحتجزت قوات الاحتلال عدداً من المواطنين في منطقة شارع الشلالة وسط مدينة الخليل.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين الشباب وقوات الاحتــلال في بلدة بيت دقو شمال غرب القدس إثر قمع مسيرة تضامنية مع الأسير المريض ناصر أبو حميد.