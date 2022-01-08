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قيادي عراقي: الاكراد والاطار اكدا حرصهما على حل الازمة السياسية

قيادي عراقي: الاكراد والاطار اكدا حرصهما على حل الازمة السياسية
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال القيادي في الإطار التنسيقي، محمد الغبان، الجمعة، إن الوفد الكردي المشترك والإطار التنسيقي أكدا حرصهما على حل الأزمة السياسية.

العالم-العراق

وأضاف الغبان في تغريدة على تويتر إنه “في لقاء وفد الحزبين الكرديين مع الفتح اليوم أكدا حرصهما على توصل المكون الشيعي إلى التفاهم وأن دورهم سيكون باتجاه حل الأزمة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة”.

وتابع “أنهم لن يكونوا مع طرف دون آخر حرصا على استقرار العملية السياسية وتشكيل حكومة ناجعة”.

وكان زعيم تحالف الفتح هادي العامري، قد أبلغ الوفد الكردي المشترك خلال لقائه بمكتبه في العاصمة بغداد، أن الإطار التنسيقي يؤمن بأن تمزيق الوضع الشيعي ليس في صالح أحد، فيما قال الوفد الكردي إن "رأينا كان واضحاً، وقد بينا لكل القوى السياسية بأننا لانريد أن نكون مع طرف ضد طرف آخر".

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