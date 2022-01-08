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شاهد.. استهداف الفلسطينيين يتم بدعم جيش الاحتلال

السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد الاكاديمي والباحث السياسي د. سعيد يقين ان سياسة هدم بيوت الفلسطينيين سياسة بدأها الاحتلال منذ عام 1967 واستمر بها حتی اليوم.

العالم - خاص بالعالم

وقال د. يقين في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية: "اجتياح الاسرائيليين لمدينة القدس عام 1976، بدأ بالجرافة منذ ان هدموا حي باب المغاربة المعروف بحي حارة الشرف وحتی اخر بيت هدم يوم أمس بالمكبر أو رأس العامود لم تتوقف عمليات الهدم اطلاقاً".

وتابع د.يقين:"بعد عمليات الهدم، جاءت عملية الحرق ثم جاءت عملية الجدار ثم جاءت عملية زرع المستوطنات ثم جاءت عملية افلات كل هذا الذخر بوجود شركات وجمعيات استيطانية ترعاها الدولة".

وأكد ان كل اجتياح يحدث صباحاً للمسجد الاقصی يجري بدعم الحكومة الاسرائيلية سواءاً حكومة بينيت او من سبقه.

وتشهد عدة بلدات وقرى فلسطينية مواجهات مع قوات الاحتلال، جراء الاعتداءات المتواصلة التي ينفذها الجنود ضد السكان الفلسطينيين.

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