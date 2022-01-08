رابطة الدول المستقلة: تظاهرات كازاخستان معدة مسبقاً ومنظموها تلقوا دعماً خارجياً

خاص بالعالم

رئيس اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة، سيرغي ليبيديف أكد أن المظاهرات في كازاخستان معدة مسبقا لزعزعة استقرار الوضع في البلاد، مشيرا إلى أن منظميها تلقوا دعما من الخارج.

ليبيديف أعرب عن تأييده للإجراءات، التي اتخذتها قيادة كازاخستان، مشيراً إلى ان العناصر الهدامة وقطّاع الطرق كانوا مستعدين مسبقا لمظاهرات حاشدة من أجل زعزعة استقرار الوضع في البلاد.

وفي كازاخستان أعلن الرئيس قاسم جومارت توكاييف الإثنين القادم يوم حداد وطني، بسبب وقوع العديد من الضحايا خلال الأحداث الأخيرة.

يأتي هذا في وقت كشفت وزارة الداخلية الكازاخية عن مقتل سبعة من أفرادها خلال الاضطرابات الأمنية الجارية في البلاد، فيما نقلت وسائل إعلام محلية أن أكثر من مئة شخص اعتقلوا خلال عملية أمنية في مدينة ألماآتي كبرى مدن كازاخستان.

عملية الإعتقال شملت أيضاً رئيس وكالة الأمن الوطني في البلاد كريم ماسيموف للاشتباه في الخيانة العظمى. وقد أشارت السلطات إلى أن ماسيموف تم وضعه في مركز احتجاز مؤقت مع آخرين.

في الأثناء، واصلت روسيا مساعيها لإعادة الأمن والإستقرار إلى كازاخستان حيث بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، الوضع في كازاخستان.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين، أن رئيس وزراء أرمينيا أعلم الرئيس الروسي بأن أرمينيا بصفتها رئيسة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستنظم مؤتمرا عبر الفيديو لمجلس الأمن الجماعي بالمنظمة، حول الأزمة الكازاخية.

وكان بوتين أجرى أيضا اتصالا هاتفيا مع نظيره الكازاخستاني، قاسم توكايف حيث أطلع توكايف بوتين على آخر تطورات الأوضاع في بلاده، معرباً عن شكره للدعم الذي قدمته روسيا لكازاخستان في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي.