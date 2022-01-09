واشنطن تتعهد بـ'رد صارم' على أي عدوان روسي آخر في أوكرانيا

العالم - الأميركيتان

وأضاف بلينكن أن أي عدوان روسي آخر "سينتج عنه رد صارم"، على حد قول متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

في وقت سابق يوم السبت ، قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن قال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة وحلفاءها منفتحون على إجراء محادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن المحادثات سوف تتضمن إمكانية قيام كل طرف بتقييد المناورات العسكرية ونشر الصواريخ.

ومن المقرر أن تبدأ سلسلة من المحادثات الحاسمة في جنيف يوم غد الاثنين.

وأوضح المسؤول الكبير في إدارة الرئيس جو بايدن، أن الولايات المتحدة لا تعتزم مناقشة فرض قيود على انتشار القوات الأمريكية أو وضع القوات الأمريكية في دول الناتو في المنطقة.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.

هذا، وقد نشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.

وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري.

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات الروسية الأمريكية حول مقترحات الضمانات الأمنية في جنيف في العاشر من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، ويلي ذلك مناقشة المقترحات الروسية في 12 يناير في اجتماع مجلس روسيا - الناتو الذي سيعقد خصيصًا في بروكسل، ويوم 13 يناير في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.