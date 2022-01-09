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الكاظمي للامبرخت: مهمة التحالف المقبلة في العراق تقديم المشورة

الكاظمي للامبرخت: مهمة التحالف المقبلة في العراق تقديم المشورة
الأحد ٠٩ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، ان مرحلة التعاون مع التحالف الامريكي بعد انتهاء دوره القتالي تقديم المشورة والتدريب، فيما اشارت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت استعداد بلادها الاستمرار بدعم العراق وفق الأولويات التي تحددها الحكومة العراقية.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الأحد، وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت والوفد المرافق لها"، مبينا ان "الكاظمي رحب في مستهل اللقاء بالوزيرة الضيف، وأبلغها نقل تحياته إلى المستشار الألماني".

واكد الكاظمي "على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ولاسيما المجال الأمني والعسكري والاستخباري"، مشيرا إلى "الدور الكبير الذي تؤديه ألمانيا ضمن التحالف الدولي لمحاربة عصابات داعش الإرهابية، وأهمية تطويره، مع استمرار تواجد جيوب إرهابية على الأراضي العراقية، وأيضاً تعزيز النجاحات التي تحققها القوات العراقية".

وبين أن "المرحلة الجديدة للتعاون مع التحالف الدولي بعد انتهاء دوره القتالي في العراق تتطلب العمل بجد مع الشركاء في مقدتهم ألمانيا، في إطار توفير الدعم والمشورة والتدريب للقوات العراقية، وعلى وجه الخصوص الجيش العراقي، تعزيزا لقدرات العراق في حماية اراضيه ومؤسساته الديمقراطية".

من جانبها، أشادت وزيرة الدفاع الألمانية بالإنجازات التي حققتها الحكومة العراقية في مجال محاربة الإرهاب، وأكدت "استعداد ألمانيا باستمرار دعم العراق وفق الأولويات التي تحددها الحكومة العراقية".

وعبّرت عن شكرها "للحكومة العراقية لمعالجتها قضية العراقيين العالقين على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، وتشجيعهم على العودة للعراق".

وفي سياق متصل وصل وزير الدفاع الألماني، اليوم الأحد، إلى مبنى وزارة الدفاع العراقية.

وذكر بيان للوزارة، أنّ "وزير الدفاع الألماني كريستين لامبرخت، وصل الى مبنى وزارة الدفاع في زيارة رسميَّة".

وأوضح، أنَّ "الزيارة تهدف للتباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين".

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