أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 10 يناير 2022

وطن امروز...

القائد .. الغيرة والحمية الدينية هي طريق النجاة

اطلاعات ..

القائد .. التفاوض مع الأعداء لا يعني الإستسلام مقابلهم

جوان ..

مستشار القائد العام بقوات حرس الثورة .. الأعداء سيتلقون ردا مدمرا في أي تحرك عدواني يقدمون عليه

جمهوري اسلامي ..

بدء العد العكسي لتوصل مفاوضات فيينا لإتفاق نهائي .

كيهان ..

عصائب أهل الحق .. ليس هناك من خيار غير القوة لدفع أمريكا للخروج من العراق

آرمان ملي ..

وقوع مشادات بالأيدي في الجلسة الإفتتاحية للبرلمان العراقي الجديد وإعادة إنتخاب الحلبوسي رئيسا له

ابرار ..

إستقالة الرئيس الكازاخستاني السابق نور سلطان نظرباييف من رئاسة مجلس الأمن القومي

مردم سالاري ..

منظمة معاهدة الأمن الجماعي تثبت قدرتها على التعامل مع الأزمة الساخنة في كازاخستان

حمايت ..

المقاومة الفلسطينية تلقن الموساد الصهيوني درسا قاسيا بإعتقالها جاسوسا صهيونيا مسؤولا عن قتل عالم فلسطيني

رسالت ..

الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر يحذر من خطر تفاقم الأزمات الداخلية على مستقبل ومصير الولايات المتحدة

ابتكار ..

إتساع دائرة الهلع الصهيوني من إتخاذ مفاوضات فيينا الخاصة بإحياء الإتفاق النووي مسارا إيجابيا

آفتاب يزد ..

نتائج إستطلاع للرأي بالولايات المتحدة تعكس مطالبة نسبة كبيرة من الأمريكيين بمحاكمة ترامب

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

sdسياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت عن بدء البرلمان العراقي الجديد اعماله امس في مقالها ( أعمال ومهام برلمان)... بدأ البرلمان العراقي الجديد اعماله بعد مخاضات ومنعطفات عديدة ترتبط بالانتخابات ونتائجها وتداعياتها, وبذلك دخل العراق عمليا الى مرحلة جديدة في تاريخه السياسي المعاصر.

ان ابناء الشعب العراقي يترقبون ان يسارع البرلمان الجديد لتعبيد الطريق امام تشكيل حكومة مستقلة وبعيدة عن نفوذ القوى الاستكبارية والرجعية.

إن ما يريده العراقيون هو تشكيل حكومة تعمل على حل المشاكل الإقتصادية وعلى وضع نهاية واقعية للتواجد العسكري الأمريكي ان هناك امالا عريضة في الشارع العراقي على بذل نواب البرلمان الجديد قصارى جهودهم لضمان تشكيل حكومة ذات ارادة مستقلة , وعلى تحرك هذا البرلمان بالتنسيق مع الحكومة الجديدة في مسار انهاء اي تواجد عسكري امريكي في العراق ومهما كانت يافطات ومسميات هذا التواجد.

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( خفايا الإتهامات السعودية لحزب الله لبنان ).. يواجه حزب الله لبنان منذ مدة هجمات سياسية واعلامية ضارية من قبل السعودية واياديها في لبنان .فملك السعودية اتهم حزب الله بالارهاب وبالطبع تلقى الرد المناسب من الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله, والسفير السعودي ببيروت كرر هذا الاتهام الكاذب بصلافة. وسارع سعد الحريري لانتقاد حزب الله متهما اياه بتعكير علاقات لبنان مع السعودية , وهكذا .

إن السعودية ترى أن قدرات حزب الله في ضمان أمن وإستقرار لبنان مقابل التهديدات الصهيونية عقبة في طريق أهدافها وترى ان وجود حزب الله يتنافى مع رؤيتها الداعية لجر العالم العربي للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

والى جانب كل هذا وذاك تراهن السعودية عبر توجيه هذه الاتهامات المفبركة المضحكة لحزب الله على تحريض الداخل اللبناني بالتنسيق مع اياديها بلبنان لايجاد تغييرات تحلم بها في المعادلات السياسية لتشكيل برلمان لبناني جديد لتهميش المقاومة .

حمايت ..

كتبت صحيفة حمايت في تقريرها الذي يحمل عنوان ( المقاومة بغزة توجه ضربة أمنية للموساد ).. نجحت مخابرات الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في ضبط اتصال هاتفي بين عميل صهيوني بغزة والموساد , وتم اعتقال هذا العميل.

محافل أمنية فلسطينية بالقطاع كشفت أن هذا العميل إعترف بالقيام بدوره في جريمة إغتيال عالم فلسطيني بماليزيا كما ادلى بمعلومات سرية عن خفايا مهام الموساد.

وحسب هذه المحافل اعترف هذا العميل الصهيوني بالاعداد لعملية اغتيال العالم الفلسكيني "فادي البطش " بماليزيا عام 2018 حيث اكلق راكبا دراجة نارية وابلاد من العيارات النارية على البطش الذي كان في طريقه لاحد المساجي بكوالالامبور.

واعترفت صحف بتل ابيب بتوجيه المقاومة الفلسطيني لضربة موجعة للموساد.

مردم سالاري ..

صحيفة مردم سالاري كتبت في مقالها ( إحياء الإتفاق النووي يقلق دعاة الحرب بأمريكا )... كلما تحدثت الانباء الواردة من فيينا عن تحقيق تقدم في المفاوضات لصالح احياء الاتفاق النووي , ازداد قلق دعاة الحرب والخيارات العسكرية في امريكا كما ازداد قلق الكيان الصهيوني ايضا .

إن دعاة الحرب بأمريكا يتجاهلون واقع أن أمريكا هي المسؤولة عن وضع الإتفاق النووي بحالة موت سريري بإنسحابها منه ويتجاهلون في خضم عدائهم لايران بأن امريكا ترامب ضربت بكل القوانين الدولية بعرض الحائط بخروجها من عضوية هذا الاتفاق وبفرضها اجراءات حظر شاملة على ايران .

ان هناك تنسيق بين دعاة الحرب بامريكا والكيان الصهيوني باطار لوبي خاص يعمل على عرقلة مفاوضات فيينا بشتى السبل لدفع الامور نحو تشكيل تحالف دول ضد بلادنا بذريعة فشل المفاوضات.

ان ايران اوضحت لكل المعنيين بهذه المفاوضات بان احياء الاتفاق النووي ممكن تماما باحترام جميع الموقعين عليه لبنوده وبالتزامهم بتعهداتهم فيه وبعد الغاء الحظر المفروض عليها وبتقديم ضمانات لها بعدم تكرار الخروج من عضوية هذا الاتفاق .

آفتاب يزد ..

نشرت صحيفة آفتاب يزد تقريرا ينقل عن محافل صحفية بريطانية قولها ان ( ترسانة السعودية من الصواريخ توشك على النفاد ) جاء فيه.. ازاحت صحيفة الفايننشيال تايمز البريطانية الستار عن معلومات حصلت عليها تفيد بأن الرياض تواجه مأزقا جديا يتمثل في ... قرب نفاد الترسانة السعودية من مختلف أنواع الصواريخ إثر تكثيف غاراتها على المدن اليمنية ورد اليمن بالصواريخ والمسيرات.

وحسب هذه الصحيفة البريطانية طلبت السعودية من بلدان خليجية حليفة لها مدها بشكل عاجل بانواع محددة من الصواريخ المضادة للصواريخ ولصواريخ تحملها الطائرات وغير ذلك , كما تتحرك الرياض لعقد صفقات تسلح جديدة مع امريكا وبلدان اوروبية لسد هذا النقص .والمشكلة وحسب الفايننشيال تايمز هي ان قدرة الحليفات الخليجيات على سد الحاجة السعودية محدودة تماما, كما ان الغرب المنشغل بتحديات باوكرانيا قد لا يستجيب بالسرعة التي تتوقعها الرياض .

جوان ..

حول الازمة التي تعصف بجمهورية كازاخستان كتبت صحيفة جوان في مقالها ( تفجير الأوضاع بكازاخستان يخدم أهداف أمريكا )..هناك من يرى بأن الاوضاع الساخنة التي تعصف بكازاخستان على خلفية زيادة اسعار الوقود تشبه الى حد بعيد ما حدث باوكرانيا عام 2014 عندما تفجرت ازمة مماثلة انتهت بالاطاحة بالرئيس الاوكراني الحليف لموسكو.

( إن ما يحدث بكازاخستان بدأ بإحتجاجات محدودة قبل أن تتغلغل مجموعات مسلحة منظمة بين المحتجين لتتحول الحالة لتمرد مسلح) ان هناك مؤشرات واضحة على وجود سيناريو امريكي غربي لدفع المعارضة بكازاخستان لتفجير الاوضاع خلف ذرائع اقتصادية , هذا السيناريو يستهدف جر رجل روسيا إلى مستنقع بباحتها الخلفية الاكثر حساسية لموسكو وبالتالي اضعاف موقفها مقابل اوكرانيا وفي اوروبا او لقلب نظام الحكم في كازاخستان والمجئ بنظام حليف للغرب على غرار اوكرانيا وبالتالي ايجاد راس حربة في الخاصرة الروسية اللينة.