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بعد إغلاقها منذ نحو 3 أسابيع..

"الدبيبة" يأمر بفتح حقول نفط جنوبي ليبيا

الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة،بالفتح الفوري لحقول نفط جنوبي البلاد، تغلقها مجموعات تابعة لحرس المنشآت النفطية منذ نحو 3 أسابيع.

العالم - لیبیا

وقال بيان وزعه المكتب الإعلامي للحكومة إن "توجيهات الدبيبة جاءت بعد استماعه لمطالب حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الغربي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

والحقول المقصودة هي الشرارة والفيل والوفاء والحمادة، وفقا للبيان.

وجاء في بيان الحكومة أن "الدبيبة شكل لجنة لمتابعة الصعوبات التي تواجه العاملين في الفرع (حرس المنشآت) لتأدية مهامهم".

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة "أكاكوس" للعمليات النفطية مشغلة حقل الشرارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فتح صمام محطة الحمادة واستئناف عمليات الإنتاج وضخ الخام لخزانات مدينة الزاوية، غربي طرابلس.

وفي 20 ديسمبر/كانون أول الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن حرس المنشآت النفطية (تابع للحكومة) أوقف الإنتاج في 4 حقول تضخ أكثر من 300 ألف برميل يوميا حتى تتحقق مطالب العاملين.

وأفادت المؤسسة في بيان نشرته حينه عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" بأن وقف الإنتاج طال حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة.

‏وآنذاك ذكرت مديرة مكتب الإعلام بحرس المنشآت النفطية آلاء الأدهم في تصريح للأناضول ، أن من بين مطالب الحرس "صرف العلاوة الحقلية، وإنشاء طريق من الزنتان إلى منطقة الحمادة (جنوب غربي طرابلس)".

وبلغ معدل إنتاج ليبيا من الخام خلال 2021 حوالي 1.3 مليون برميل يوميا، وفق وزارة بحسب وزارة النفط الليبية.

والأسبوع الماضي، هبط إنتاج ليبيا إلى نحو 730 ألف برميل، وفق المؤسسة الوطنية للنفط، جراء إغلاق الحقول الأربعة إضافة إلى أعمال صيانة في أحد الأنابيب.

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بعد إغلاقها منذ نحو 3 أسابيع.. "الدبيبة" يأمر بفتح حقول نفط جنوبي ليبيا

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