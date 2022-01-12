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في اليوم الثاني من مشاورات بعبدا.. كرامي: ميثاقية الحوار مؤمّنة

في اليوم الثاني من مشاورات بعبدا.. كرامي: ميثاقية الحوار مؤمّنة
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

في اليوم الثاني من المشاورات الجارية في قصر بعبدا، واصل الرئيس اللبناني ميشال عون لقاءاته مع الكتل النيابية والهادفة الى التحضير لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني لمعالجة المواضيع الأساسية المطروحة.

العالم - لبنان

واستقبل الرئيس اللبناني وفد "اللقاء التشاوري" الذي ضم النواب: عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي، الوليد سكرية وعدنان طرابلسي.

وعقب اللقاء، قال كرامي: "حين يدعو الرئيس عون إلى الحوار سنتّخذ الموقف المناسب بشأن المشاركة فيه من عدمها"، مضيفا "كلقاء تشاوري لا يمكن إلا ان نكون مع الحوار خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد".

ورأى كرامي أن "لبنان هو بلد التسويات ومبني على الحوار ونحن نشجّع هذه الفكرة".

وعلّق كرامي على قرار بعض الجهات بمقاطعة الحوار، قائلا: "الحوار سيكون ناقصا عندما لا يحضره اي من الفرقاء"، معتبرا أن "الرئيس نجيب ميقاتي قرّر الحضور في الحوار ولذلك الميثاقية مؤمّنة فيه".

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في اليوم الثاني من مشاورات بعبدا.. كرامي: ميثاقية الحوار مؤمّنة

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