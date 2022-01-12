شاهد.. روسيا وعدم الثقة الابدية بالولايات المتحدة

العالم - خاص بالعالم

وقال د.نبيل سرور في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان نشر الصواريخ، يؤکد وجود مخاوف روسية حقيقية من انخراط اميرکي في المنطقة خاصة وان الانسحاب الاميرکي من افغانستان کانت هدية مسمومة لروسيا.

وأکد ان الدخل الروسي السريع في کازاخستان جاء تفادياً لتکرار تجربة اوکرانيا.

وبيّن سرور ان اوکرانيا تمثل حديقة خلفية لروسيا وسبب مخاوف روسيا من التدخل الاميرکي في هذه المنطقة، هو تأثير هذا التدخل علی سياسات روسيا في المنطقة.

واعتبر سرور ان اي تحدي اميرکي فعلي من خلال نشر صواريخ باليستية استراتيجية قد تهدد روسيا، او تشجيع الثورات الملونة في دول المنطقة، او تشجيع بعض الانفصاليين في هذه الدول، او تشجيع بعض الحرکات التي ممکن ان تشکل مشکلة لروسيا؛ کل هذه التفاصيل قد تزعج روسيا ولهذا لاتثق روسيا بالنوايا الاميرکية في مفاوضات جنيف وهذا يخلق جواً من التوتر في المنطقة.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.

وكانت روسيا والولايات المتحدة قد عقدتا مشاورات في جنيف يومي 9 و10 يناير/كانون الثاني الجاري، حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك سيعقد اجتماع لمجلس روسيا - الناتو في بروكسل، وستعقد في فيينا مشاورات على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

هذا وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أنه بدون إحراز تقدم في موضوع عدم توسع الناتو وعدم نشر صواريخ بالقرب من روسيا، فإن استمرار العمل مع الولايات المتحدة بشأن جوانب أخرى من الضمانات الأمنية سيكون محل شك.