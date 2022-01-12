منظمة امريكيون تدين الأحكام التعسفية بحق 4 شبان بحرينيين

العالم- البحرين

واستنكرت المنظمة ما تعرضوا له من تعذيب وانتهاكات تخالف اتفاقية مناهضة التعذيب وفي العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليهما البحرين، نطالب بإطلاق سراحهم وسراح جميع السجناء السياسيين فورا دون قيد او شرط.

وقال بيان للمنظمة: بعد أكثر من عام على اعتقالهم صدر بتاريخ 12 يناير 2022 الحكم بحق السجناء السياسيين الأربعة على خلفية قضايا سياسية في البحرين: سيد مجتبى الخباز، سيد محمود العلوي، حسن حميد مشيمع وسيد أحمد هادي حسن، وثقت منظمة.

واضاف: اعتقل سيد محمود العلوي في عام 2015 عندما كان عمره 15 عاماً فقط وأطلق سراحه في ديسمبر 2019 بموجب الأحكام البديلة بعد أن قضى أكثر من نصف مدة عقوبته. ومع ذلك، اعتقل مرة أخرى بعد أقل من عام وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً وغرامة قدرها 100 ألف دينار، تم استجوابه دون محاميه وتعرض للتعذيب للاعتراف بالتهم الموجهة إليه. أثناء احتجازه، تدهورت صحته النفسية إلى درجة نقله إلى مستشفى الطب النفسي.

وتابع: حكم على سيد مجتبى علوي الخباز الذي كان قاصراً وقت اعتقاله بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف دينار. تم تجريد سيد مجتبى من ملابسه وتعرض للضرب والصعق بالكهرباء لإجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه.

واوضح: اعتقل سيد أحمد هادي حسن عند نقطة تفتيش وبدون مذكرة توقيف، وأثناء الاستجواب، تعرض للضرب والشتم والصعق بالصدمات الكهربائية، ومنع من النوم حتى أدلى بالاعتراف وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف دينار.

وقال البيان: حكم على حسن حميد مشيمع بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف دينار، تعرض حسن للضرب أثناء اعتقاله دون مذكرة توقيف، وبعد ذلك تم استجوابه وتعذيبه لمدة 10 أيام دون وجود محاميه وتم انتزاع اعترافاته مرتين في النيابة العامة لتتناسب مع رواية السلطات.