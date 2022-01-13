شاهد..لماذا الامارات تغيير تموضعها في اليمن؟

العالم - خاص بالعالم

وقال النعماني في حديث لبرنامج "المشهد اليمني" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن القوات الاماراتية موجودة في محافظات يمن الجنوبية وعلى المتداد الساحل الشرقي.

وأضاف، أن الامارات تمول وتدعم جماعة طارق عفاش وقوات اللواء العمالقة والمجلس الانتقالي في اليمن، مشيرًا الى ان الامارات تتموضع بين الحين والاخر بانتقال قواتها من منطقة الى منطقة اخرى رعبًا من عملية الاستهداف من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية وابناء الحراك الجنوبي.

واوضح النعماني، أن ابناء الحراك الجنوبي يشاركون في ساحة القتال مع الجيش اليمني واللجان الشعبية من اجل تحرير محافظة شبوة من المحتل الاماراتي والسعودي.

وبين النعماني أن السعودية دخلت بثقلها العسكري الى الارضي الليمنية مستهدفة الشعب اليمني من اجل نهب وسلب ثروات اليمن.

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