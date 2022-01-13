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بالفيديو..غاية تصعيد العدوان السعودي ضد الشعب اليمني

الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

رأى وكيل وزارة الاعلام اليمنية نصر الدين عامر ان غاية تصعيد العدوان السعودي على الشعب اليمني هو من اجل تتماسك قواته امام ضربات الجيش واللجان الشعبية اليمنية.

العالم - خاص بالعالم

وقال نصر الدين عامر في حديث لبرنامج " المشهد اليمني" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن تصعيد العدوان السعودي على الشعب اليمني وتغيير اسماء العمليات يأتي في اطار الحرب النفسية بتوجيهات اميركية وصهيونية لايجاد روح معنوية جديدة لدى قوات تحالف العدوان، بعدما تكبدت الخسائر المادية والبشرية على يد القوات الليمنية.

واضاف، أن السعودية و اميركا ومرتزقتم في اليمن لو كان بإستطاعتهم تغيير موازين المعادلة في اليمن لفعلوها خلال سبع سنوات من العدوان على الشعب اليمني، مشيرًا الى الخسائر المادية والبشرية والهيبة التي فقدتها اللسعودية واميركا خلال العدوان على اليمن.

واوضح عامر، أن تغيير اسماء عمليات المعركة من قبل العدوان السعودي لن يغيير حقيقة سجل العدوان السعودي السود على الشعب اليمني ولم ولن يستطيع ان يغير موازين المعادلة في الميدان وسيهزم ويدحر من الاراضي اليمينة على يد القوات الليمنية الشريفة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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