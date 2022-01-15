المتحدث باسم الحكومة الايرانية: ننتهج دبلوماسية شاملة وقائمة على النتائج

العالم - ايران

جاء ذلك في تغريدة نشرها المتحدث باسم الحكومة الايرانية، اليوم السبت، على ضوء الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" الى روسيا.

واضاف، ان دبلوماسية الحكومة الايرانية، ترتكز على نطاق واسع من المصالح الوطنية.

ولفت بهادري، ان رئاسة الجمهورية الاسلامية ماضية في اجراء التحضيرات لزيارة روسيا والصين.

كما نوّه الى زيارة وزير الطرق وبناء المدن (الايراني) الاسبوع الماضي الى سوريا، وايضا وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الذي تفقد معرض اكسبو، فضلا عن مباحثات نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية "علي باقري كني" الحالية في فيينا.

وصرح الناطق باسم الحكومة، ان عددا من كبار مسؤولي الدول الاجنبية ايضا قاموا بزيارة ايران الاسبوع الماضي؛ مؤكدا ان طهران تنتهج دبلوماسية شاملة وديناميكية في سياق النتائج المطلوبة.