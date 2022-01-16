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تونس.. 'سعيد' يعلق على تحرك الأحزاب والمظاهرات ضده في البلاد

تونس.. 'سعيد' يعلق على تحرك الأحزاب والمظاهرات ضده في البلاد
الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد أن من خرجوا في مظاهرات أمس سعوا لإبقاء منظومة التنكيل بالشعب التونسي.

العالم - تونس

وقال سعيد:"إن الهدف من ذلك لم يكون تحقيق مطالب الشعب، بل الوصول إلى السلطة".

وأضاف الرئيس التونسي أن عيد الثورة الوطني هو يوم 17 ديسمبر وليس 14 يناير، منتقدا إصرار البعض على الاحتفال بالرابع عشر من يناير، رغم صدور أمر رئاسي ينص على يوم السابع عشر من ديسمبر.

وقال سعيد - خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس- "نرفض العمالة ونرفض الذل وتحريف التاريخ"، منتقدا رغبة بعض "الجهات المشبوهة" بالخارج في فرض تواريخ أعيادها الوطنية والدينية على تونس.

وعن الأحزاب، أوضح الرئيس التونسي أن من كانوا خصوما بالأمس صاروا اليوم حلفاء ويتحدثون عن "انقلاب" وعن "الدولة البوليسية"، في حين أنهم كانوا "أعوان بوليس ومعروفون بالاسم"، مشددا على أن الدولة ستبقى واحدة وأنّ الشعب سيبقى واحدا وأنّ من يتجرّأ على قوانين الدولة.

فهناك القضاء، مؤكّدا ضرورة أن يقوم القضاة الشّرفاء بدورهم في هذه المرحلة بالذات بعد أن عانى التونسيون من القضاء ومحكمة أمن الدولة والمحكمة العليا والمحاكم الشعبية.

ودعا القضاة إلى المشاركة في عملية إصلاح القضاء، إذ لا يمكن تحقيق العدل إلا بقضاء عادل، موضحا أن القضاء ليس دولة داخل الدولة، ولا بد من تطبيق القانون ومحاسبة كلّ من خرج عنه كسائر الأشخاص والمتقاضين.

وحول الاستفتاء الالكتروني، قال الرئيس التونسي إنها مرحلة ستليها مراحل أخرى، مبيّنا أنّ الهدف هو توفير الإمكانيات خاصّة للشباب لتنمية الثروة عن طريق الوسائل القانونية، مؤكّدا أنّ الغاية ليست الصدام مع أحد أو تجاوز القانون، وانّه أحرص الناس على تطبيق القانون وعلى تحقيق مطالب الشهداء من شغل وحريّة وكرامة وطنية.

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