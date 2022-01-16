المركزي الايراني: معروض النقد الاجنبي فاق الطلب

العالم - ايران

وأضاف "علي صالح آبادي" في مقابلة متلفة اليوم الأحد،أن الوضع الاقتصادي في البلاد يشهد انخفاضا بمعدل التضخم على اساس سنوي، وأن استقرار سوق الصرف سيترك أثره على التضخم.

وأشار أن معروض النقد الاجنبي (بالمجمل) لامس 40 مليار دولار بسوق الصرف في الشهور التسعة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 ديسمبر/كانون الاول 2021 مسجلا نموا جيدا على اساس سنوي.

وتوقع محافظ المركزي الايراني بلوغ مستوى معروض العملة الاجنبية 50 مليار دولار حتى نهاية السنة المالية الحالية 20 مارس/آذار 2022.

من جهة ثانية أكد صالح آبادي أن النمو الاقتصادي بلغ 6.6 بالمئة في النصف الاول من السنة المالية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 سبتمبر/أيلول 2021.