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المركزي الايراني: معروض النقد الاجنبي فاق الطلب

المركزي الايراني: معروض النقد الاجنبي فاق الطلب
الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد محافظ البنك المركزي الايراني، تحقيق توازن جيد بخصوص وفرة النقد الاجنبي، وأن المعروض فاق الطلب في الشهور الماضية.

العالم - ايران

وأضاف "علي صالح آبادي" في مقابلة متلفة اليوم الأحد،أن الوضع الاقتصادي في البلاد يشهد انخفاضا بمعدل التضخم على اساس سنوي، وأن استقرار سوق الصرف سيترك أثره على التضخم.

وأشار أن معروض النقد الاجنبي (بالمجمل) لامس 40 مليار دولار بسوق الصرف في الشهور التسعة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 ديسمبر/كانون الاول 2021 مسجلا نموا جيدا على اساس سنوي.

وتوقع محافظ المركزي الايراني بلوغ مستوى معروض العملة الاجنبية 50 مليار دولار حتى نهاية السنة المالية الحالية 20 مارس/آذار 2022.

من جهة ثانية أكد صالح آبادي أن النمو الاقتصادي بلغ 6.6 بالمئة في النصف الاول من السنة المالية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 سبتمبر/أيلول 2021.

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