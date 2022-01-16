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حكم السجن لخلية 'داعشية' نسائية في تونس

حكم السجن لخلية 'داعشية' نسائية في تونس
الأحد ١٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

حكم القضاء في تونس بالسجن بين عام واحد و13 عاما مع النفاذ العاجل بحق 5 نساء كوّنن خلية "داعشية" نسائية  للتواصل مع قيادات ما تسمى بنظيم "جند الخلافة" الإرهابي.

العالم - تونس

وبين حكم الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس، أنه تم تكليف المتهمات باستقطاب فتيات وجمع تمويلات لصالح التنظيم المتحصن بجبال الغرب التونسي.

وشملت الأحكام شقيقتين، قضي في شأن كل واحدة منهما بالسجن مدة 13 عاما مع النفاذ العاجل، كما قضي في حق امرأة أخرى بالسجن مدة عام واحد وهي شقيقة أحد عناصر تنظيم “جند الخلافة” وكانت على علم بانضمامه إلى التنظيم دون أن تعلم السلطات العمومية.

وكانت الداخلية التونسية أعلنت في نهاية أكتوبر الماضي عن تفكيك خلية إرهابية نسائية تنشط بين ولايتي الكاف شمالي غرب تونس، وتوزر جنوب البلاد.

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