الإطار التنسيقي يلوح بتقارب محتمل بين الصدر والمالكي

العالم-العراق

وقال راضي في حديث لـ "السومرية نيوز"، إنه "بعد إصدار الأمر الولائي من قبل المحكمة الاتحادية اتيحت الفرصة الى جميع الاطراف لإعادة ترتيب اوراقها وحل الخلافات الحاصلة فيما بينهم".



وأضاف عضو الاطار التنسيقي، "نلاحظ بدء مفاوضات بين العديد من الاطراف، وابرزها زيارة وفد من الاطار، يوم امس، برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي العامري الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتقريب وجهات النظر حول تشكيل الكتلة الاكبر وتوحيد البيت الشيعي".

واشار راضي الى ان "هناك وساطات من داخل العراق لتقريب وجهات النظر واذابة الجليد بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".

وتابع، "خلال الايام المقبلة سيكون هناك توحيد بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري لتوحيد الصف الشيعي".



وإلتقى زعيم التيار مقتدى الصدر، امس السبت، رئيس تحالف الفتح هادي العامري في مقر اقامته بالحنانة بمحافظة النجف.

وفي السياق، كشف عضو الإطار التنسيقي، علي الفتلاوي، في حديث صحفي، أن “اللقاء يأتي للتداول حول إيجاد الحلول المناسبة للخروج من حالة الانسداد السياسي لا سيما بعد أن بدأت جهات خارجية تضرب على وتر التفرقة المذهبية والوطنية من خلال ضرب المقرات والأحزاب والبعثات الدبلوماسية”.