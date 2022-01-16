40 مليار دولار صادرات القطاع الصناعي الإيراني خلال 10 أشهر

العالم - إيران

وزير الصناعة الايراني ادلى بهذا التصريح خلال ملتقى "اعضاء غرف التجارة الايرانية" الذي انعقدت نسخته الحادية عشرة اليوم الاحد؛ مضيفا "اننا نتطلع الى ارتفاع صادراتنا لتبلغ 45 مليار دولار بنهاية العام الحالي".

واوضح ان تطوير الصادرات سيؤدي الى تعزيز الانتاج المحلي وبالتالي ارتفاع العائدات في البلاد؛ معربا عن امله بان يشهد الوضع الاقتصادي في ايران تحسنا خلال العام القادم.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، اعلن "فاطمي امين" عن انحسار التضخم في مجالي الانتاج بنسبة 26 بالمئة، والاستهلاك بواقع 16 بالمئة، خلال موسم الخريف المنصرم داخل البلاد.

واعتبر وزير الصناعة، هذه الانجازات انها بشائر على اقتصاد ايراني مزدهر وصاعد خلال العام القادم.