القائمة النهائية لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2021

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وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن القائمة النهائية للمرشحين على التتويج بجائزة بوشكاش عن فئة أفضل هدف خلال عام 2021.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين على جائزة بوشكاش 3 لاعبين بعد انتهاء عملية التصويت يوم 17 ديسمبر الماضي، وهم كالآتي:

إريك لاميلا (الأرجنتين)– مباراة أرسنال ضد توتنهام - (الدوري الإنجليزي الممتاز) (14 مارس 2021)

باتريك شيك (التشيك) – مباراة جمهورية التشيك ضد أسكتلندا - (يورو 2020) (14يونيو 2021)

مهدي طارمي (إيران) – مباراة تشيلسي أمام بورتو - (دوري أبطال أوروربا) (13 أبريل 2021).

ويقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ببث حفل توزيع الجوائز الافتراضي على الهواء مباشرة من مقر الفيفا اليوم الاثنين.