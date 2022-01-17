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القائمة النهائية لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2021

القائمة النهائية لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2021
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

يقام اليوم، الاثنين، حفل جوائز الأفضل من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمعروف بـ "The Best"، والذي يكرم أفضل اللاعبين واللاعبات وحراس المرمى وآخرين لما قدموه في عام 2021. 

العالم - رياضة

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن القائمة النهائية للمرشحين على التتويج بجائزة بوشكاش عن فئة أفضل هدف خلال عام 2021.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين على جائزة بوشكاش 3 لاعبين بعد انتهاء عملية التصويت يوم 17 ديسمبر الماضي، وهم كالآتي:

إريك لاميلا (الأرجنتين)– مباراة أرسنال ضد توتنهام - (الدوري الإنجليزي الممتاز) (14 مارس 2021)

باتريك شيك (التشيك) – مباراة جمهورية التشيك ضد أسكتلندا - (يورو 2020) (14يونيو 2021)

مهدي طارمي (إيران) – مباراة تشيلسي أمام بورتو - (دوري أبطال أوروربا) (13 أبريل 2021).

ويقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ببث حفل توزيع الجوائز الافتراضي على الهواء مباشرة من مقر الفيفا اليوم الاثنين.

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القائمة النهائية لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2021

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