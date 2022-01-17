الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢
٠٨:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

أميركا والدروس القاسية في المنطقة.. الجزء الأول

الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

لا يمكننا الاستمرار.. عبارة رددها ثلاثة تعاقبوا على رئاسة الولايات المتحدة الاميركية. باراك اوباما ودونالد ترامب وجو بايدن.

العالم - نوافذ

حتى تملّك الأخير الضجر قائلا متى ننسحب.. فحروبها في المنطقة لم تجني منها سوى الخسارة وجيشها لم يجلب سوى الدمار والفوضى.

مشروع الولايات المتحدة سقط بعد سلسلة مواجهات جرت في غير منطقة، بدأ من أفغانستان مرورا بالعراق وليس انتهاءا بسورية وغزة ولبنان واليمن.

وما كلام منسق البيت الابيض بشؤون غرب اسيا عن دروس قاسية تلقتها واشنطن في تجربتها في المنطقة سوى شهادة شاهد من أهلها، تكشف عن حجم اخفاقات مذهلة ومرارة هزيمة نكراء. وما بواخر النفط الايرانية الى لبنان وكسر قانون قيصر على سورية الا خير دليل على ذلك.

برنامج نوافذ الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى اخفاقات الولايات المتحدة في تواجدها بالمنطقة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. ميخائل عوض – كاتب وباحث سياسي

غالب قنديل – مدير مركز الشرق الجديد للدراسات والاعلام

د. عدنان السراج – باحث ومحلل سياسي

روابط ذات صلة

من يقاتل في مأرب؟ أميركا أم السعودية؟

وقفة احتجاجية في صنعاء للتنديد باستمرار احتجاز سفن الوقود

مظاهرات في السودان غدا.. والسفارة الأمريكية تحذر رعاياها

السودان.. دعوات لإشراك أطراف دولية وإقليمية بالمبادرة الأممية للحوار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حالة من عدم الاستقرار بالاتصالات والإنترنت في بيروت بسبب نقص المازوت

الإمارات تصعد في حضرموت وتضيق الخناق على غيرها

تسجيل 5539 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في لبنان

طرد عائلة مقدسية من منزلها في حي الشيخ جراح

فلسطين.. استشهاد أيقونة المقاومة الشعبية سليمان الهذالين متأثرا بجراحه

بالفيديو.. باحث سياسي: احتلال العراق تغيير للإستراتيجية الأميركية بعد حرب فيتنام