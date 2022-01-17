أميركا والدروس القاسية في المنطقة.. الجزء الأول

العالم - نوافذ

حتى تملّك الأخير الضجر قائلا متى ننسحب.. فحروبها في المنطقة لم تجني منها سوى الخسارة وجيشها لم يجلب سوى الدمار والفوضى.

مشروع الولايات المتحدة سقط بعد سلسلة مواجهات جرت في غير منطقة، بدأ من أفغانستان مرورا بالعراق وليس انتهاءا بسورية وغزة ولبنان واليمن.

وما كلام منسق البيت الابيض بشؤون غرب اسيا عن دروس قاسية تلقتها واشنطن في تجربتها في المنطقة سوى شهادة شاهد من أهلها، تكشف عن حجم اخفاقات مذهلة ومرارة هزيمة نكراء. وما بواخر النفط الايرانية الى لبنان وكسر قانون قيصر على سورية الا خير دليل على ذلك.

برنامج نوافذ الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى اخفاقات الولايات المتحدة في تواجدها بالمنطقة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. ميخائل عوض – كاتب وباحث سياسي

غالب قنديل – مدير مركز الشرق الجديد للدراسات والاعلام

د. عدنان السراج – باحث ومحلل سياسي