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راجح: الرسالة من العملية للامارات هي الانسحاب من اليمن

الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال المحلل السياسي اليمني الدكتور عبد الرحمن راجح انه على الامارات ان تتوقف عن التصعيد في اليمن لان ماحدث اليوم يؤكد بان التصعيد يقابل بالتصعيد.

العالم – خاص بالعالم

وفي مداخلة له عبر التغطية الخاصة بشأن تنفيذ القوات اليمنية عملية جوية نوعية في العمق الاماراتي قال الدكتور راجح ان الرسالة اثبتت بان القوات اليمنية عندما تهدد تنفذ. وان الامارات غير قادرة على التصعيد اكثر مما هو الان عليه.

وأضاف الدكتور عبد الرحمن راجح ان الملاحظ هو تنامي القدرات اليمنية واستهداف قلب العدوان. مؤكدا انه لايوجد حل في موضوع اليمن سوى بخروج الغزاة ومنهم السعودية والامارات والعودة للمفاوضات. مشيرا الى ان القوات المسلحة اليمنية اكدت مرارا بانها ستستهدف الامارات وطالبتها بعدم التدخل في اليمن.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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