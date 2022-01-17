راجح: الرسالة من العملية للامارات هي الانسحاب من اليمن

العالم – خاص بالعالم

وفي مداخلة له عبر التغطية الخاصة بشأن تنفيذ القوات اليمنية عملية جوية نوعية في العمق الاماراتي قال الدكتور راجح ان الرسالة اثبتت بان القوات اليمنية عندما تهدد تنفذ. وان الامارات غير قادرة على التصعيد اكثر مما هو الان عليه.

وأضاف الدكتور عبد الرحمن راجح ان الملاحظ هو تنامي القدرات اليمنية واستهداف قلب العدوان. مؤكدا انه لايوجد حل في موضوع اليمن سوى بخروج الغزاة ومنهم السعودية والامارات والعودة للمفاوضات. مشيرا الى ان القوات المسلحة اليمنية اكدت مرارا بانها ستستهدف الامارات وطالبتها بعدم التدخل في اليمن.

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