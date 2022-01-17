امير عبداللهيان : لا نسعى وراء التسويف خلال مفاوضات فيينا

العالم - ايران

وقال "امير عبداللهيان"، في تصريح لشبكة "سي جي تي ان" التلفزيونية الصينية، انه لو عاد الطرف الاخر الى تعهداته المنصوصة في الاتفاق النووي، ستعود ايران الى التزاماتها ايضا.

و وصف حسين أمير عبد اللهيان موقف بكين في محادثات فيينا بأنه بناء ومنطقي ، وقال إن إيران تقدر الصين لدعمها لموقف طهران في المحادثات النووية.

وقال أمير عبد اللهيان: "خلال زيارتي للصين ، تم التوصل إلى توافق واتفاقات حول مجموعة من القضايا المهمة ، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة بين إيران والصين ، ومن أجل تنفيذ هذه الاتفاقية طويلة الأجل ، يحتاج الجانبان إلى خارطة طريق ".

وأضاف أنه خلال لقائه مع نظيره الصيني ، جرى مناقشة أهم القضايا الدولية والإقليمية ، بما في ذلك الأزمة الخطيرة في أفغانستان واليمن.

وقال "فيما يتعلق بالاتفاقية الاستراتيجية الشاملة بين إيران والصين ، سيستفيد الجانبان من هذه الاتفاقية التي تشمل العديد من المجالات ، بما في ذلك التجارة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والسياحة ، فضلا عن التعاون الدولي" .

وشدد أمير عبد اللهيان: "نعتقد أنه لا توجد تحديات في العلاقات الثنائية بين طهران وبكين ، على الرغم من أن سلوك" البلطجة "للولايات المتحدة أثر على بعض التعاون الثنائي".

وقال وزير الخارجية الإيراني: "نعتقد أن العلاقات متعددة الأطراف مفيدة لجميع الدول". ولا تقبل أي دولة الأحادية والتسلط الأمريكيين ، ويوفر القانون والتعاون الدوليان فرصًا لجميع البلدان للاستفادة منها.

يتبع...