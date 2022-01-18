أمير قطر يتسلّم رسالة من رئيس الجزائر

العالم - قطر

جاء ذلك خلال استقبال أمير قطر لوزير الخارجية الجزائري "رمطان لعمامرة" في مقر الديوان الأميري، اليوم الثلاثاء .

ونقل "لعمامرة" تحيات الرئيس "تبون" لأمير قطر، واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وتأتي زيارة الوزير الجزائري للدوحة في إطار جولته الخليجية - العربية، التي شملت السعودية والإمارات ومصر؛ تمهيداً للقمة العربية المزمعة في مارس المقبل.

وبعث الرئيس الجزائري رسائل خطية للملك السعودي "سلمان بن عبد العزيز" وللرئيس الإماراتي "خليفة بن زايد" والرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي".

وتحاول الجزائر حشد دعم قوي للقمة المرتقبة، وتأمل في حضور جميع القادة العرب أو أكبر عدد منهم على الأقل.