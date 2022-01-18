إيران.. ضبط 3 أطنان من أنواع المخدرات خلال الـ24 ساعة الماضية

العالم - إيران

وأضاف اللواء مجيد كريمي اليوم الثلاثاء أن قوات شرطة مكافحة المخدرات نجحت طيلة الساعات الـ24 الماضية وخلال عمليات استخبارية في ضبط 3 أطنان من أنواع المخدرات في 3 محافظات هي يزد (وسط) وسيستان وبلوشستان (شرق) وخوزستان (جنوب غرب).

وأكد أنه تم خلال هذه العمليات والاشتباكات المسلحة اعتقال 7 من مهربي المخدرات ومصادرة 4 سيارات كانت بحوزة المهربين.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها، وتكافح على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال.